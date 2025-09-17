TÜİK verilerine göre 2025 yılı haziran ayı sonunda büyükbaş sayısı 17,2 milyon, küçükbaş sayısı ise 58,2 milyon oldu.

Büyükbaşta sınırlı artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini duyurdu. Buna göre, büyükbaş sayısı 17 milyon 189 bin baş olarak kaydedildi. Sığır sayısı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artışla 17 milyon 30 bin başa ulaştı. Manda sayısı ise yüzde 2,3 gerileyerek 158 bin başa düştü.

Küçükbaşta yükseliş dikkat çekti

Küçükbaş sayısı, haziran ayı itibarıyla 58 milyon 206 bin baş oldu. Koyun sayısı bir önceki yılın aralık ayına kıyasla yüzde 6,7 artış göstererek 47 milyon 15 bin başa çıktı. Keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin başa ulaştı.