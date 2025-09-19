"Altın damla" İzmir’de bereketi yakaladı

Ticari değeri nedeniyle “altın damlayan ağaç” olarak anılan sakız ağacı, son yıllarda yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’de büyük bir çoğalma yaşadı. Eskiden yok denecek kadar az olan sakız ağaçları, özel üretim programlarıyla sayıca katlanarak arttı.

Sadece Ege’de yetişiyor

Dünyada yalnızca Ege Denizi’ndeki Sakız Adası ile İzmir’in Çeşme yarımadasında doğal olarak yetişen sakız ağacı, damla sakızı üretimiyle gıda, kozmetik ve tıp sektörlerinde değerlendiriliyor. 2010 yılında Türkiye’deki ağaç sayısının yaklaşık 1000’e kadar gerilediği biliniyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı seferber oldu

Binlerce yıllık geçmişi bulunan sakız ağacının korunması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimler ve üreticiler iş birliğiyle ağaç sayısını artırma çalışmaları başlattı. Sakız ağacı tohumla yetişmediği için Bakanlık tarafından üretilen fidanlar, orman yangınlarından zarar gören alanlara dikildi ve üreticilere dağıtıldı.

Ağaç sayısı 100 bine ulaştı

Yapılan çalışmalar sonucu 2010’da 1000 civarında olan sakız ağacı sayısı bugün 100 bini geçti. Üretim süreci, haziran ayında ağacın gövdesine çizik atılması ve damla damla akan sakızın kireç üzerinde birikerek kristalize olmasının ardından eylül ayına kadar sürüyor.

Kilogramı 20 bin lira

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sakız ağacının Anadolu’nun kadim bitkilerinden biri olduğunu, tarih boyunca hem tıbbi hem de aromatik amaçlarla kullanıldığını ifade etti.

Şahin, “Üretimimiz henüz ihtiyacımızın çok altında. Coğrafi işaret başvurularımız devam ediyor. Hedefimiz, hem ülke ihtiyacını karşılamak hem de ihracata açılmak” dedi. Şahin ayrıca, sakız üretiminde 3 ağaçtan 1 kilogram sakız alındığını ve ham maddesinin kilogramının yaklaşık 20 bin liraya denk geldiğini belirtti.

Üreticilerin ilk hasadı

Çeşme Ovacık Mahallesi’nden Musa Yalçın, 6 yıl önce 3 dönümlük arazisine 70 sakız ağacı diktiğini ve bu yıl ilk kez 13 kilogram sakız hasat ettiğini anlattı. Yalçın, sakız ağacının susuz koşullarda da yetişebilmesi sayesinde atıl arazilerin değerlendirildiğini ve su tasarrufu sağlandığını vurguladı.