Son Mühür/ Osman Günden- İzmir iş dünyasının önde gelen isimleri, EGEV Nisan ayı Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi.

İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, oda seçim sürecini başarıyla tamamlayan İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

İş dünyası İzmir için ortak mesaj verdi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından düzenlenen Nisan ayı Başkanlar Kurulu Toplantısı, İzmir iş dünyasının önemli temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Toplantıya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın yanı sıra İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı.

İzmir Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kent ekonomisine yön verecek başlıklar ele alınırken, birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Yalçın Ata’ya yakın ilgi

Oda seçim sürecini dikkat çekici bir başarıyla tamamlayan İESOB Başkanı Yalçın Ata, toplantının en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu.

İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin Ata’ya yönelik yakın ilgisi, toplantı kulislerinde de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Gündemde ekonomi ve küresel gelişmeler vardı

Toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonomi, enerji ve küresel gelişmeler yer aldı. Katılımcılar, İzmir’in ekonomik potansiyelinin daha güçlü şekilde ortaya konulması için yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“Birlik ve beraberlik mesajları memnuniyet yarattı”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İESOB Başkanı Yalçın Ata, verilen mesajların önemine dikkat çekerek, “İzmir’in daha güçlü sesini duyurması için ortaya konan birlik ve beraberlik mesajları tüm kesimleri memnun etti.

Toplantımızda ekonomi, enerji ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Ortak akıl ve istişare ile kentimizin geleceğine dair önemli başlıkları ele aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.