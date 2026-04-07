Son Mühür/ Yağmur Daştan- İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaşanan Meslek Fabrikası krizi sürüyor. Tahliye süresinin dolmasının ardından polis eşliğinde gerçekleştirilen müdahale sonrası başlayan nöbetin ikinci gününde bekleyiş devam ediyor.

Meslek Fabrikası önünde geceyi geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde de alandan ayrılmadı. Alanda güvenlik önlemleri sürerken, bina çevresindeki hareketlilik dikkati çekti.

Nöbetin ikinci gününde destek de büyüdü. Sabah saatlerinden itibaren yine çok sayıda işçi Meslek Fabrikası önüne gelerek belediye yönetimine destek verdi. Kalabalık sık sık sloganlar atarken, “Dik dur eğilme bu millet seninle” sözleri alanda yankılandı.

Atabay da desteğe geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve meclis üyeleri de alanda yer alarak nöbete destek verdi.

Sürece dair açıklamalarda bulunan Atabay, "Bu sabah geldim, dayanışmak için buradayız. Bu binalar ben doğduğumda da buradaydı. Şehir içinde nasıl kaynaklar ayırılarak buranın nasıl geliştiğini genç ve kadın istihdamı yaratmak için bu işe kaynak aktarıldı. Şimdi bu şekilde el konulması hem vicdanen dayanılır değil hem de hukuken doğru değil. O yüzden de bu sürece direneceğiz. Ne kadar gerekirse burada olacağız" diye konuştu.

Öte yandan belediye yetkilileri, mülkiyet devri ve tahliye sürecine ilişkin itirazlarının sürdüğünü belirterek, işlemlerin hukuka aykırı olduğu görüşünü yineledi. Meslek Fabrikası önündeki nöbetin ise ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yolu kapattılar!

İşçiler fabrika önündeki yolu kapatarak sloganlar attı. İşçilerin yolu kapatmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. "Yıllardır İzmir'e hizmet eden ve binlerce kişiye istihdam kapısı sağlayan Meslek Fabrikası'nda yaşanan bu hukuksuzluğa 'Dur' diyelim!" çağrısı yapıldı. Sloganların ardından işçiler yolu açarak araçların geçmesine izin verdi.