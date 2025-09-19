Son Mühür/ Emine Kulak-Gamze Eskiköy- Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun de bulunduğu 65 sanıklı “Kooperatif Davası”nın ilk duruşması, 19 Eylül 2025 Cuma günü Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Duruşma sabah saat 09.30’da başladı ve yoğun güvenlik önlemleri altında sürdü. Tutuklu sanıklar savunmalarını verirken, mahkeme heyeti talepleri dinledi. İlk günkü oturum saat 17.30’da sona erdi. Dava, 23 Eylül Pazartesi günü devam edecek.

Avukat Murat Aydın: “Adaletin tescil edileceğine inanıyoruz”

Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sürecin adil yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Aydın, "Biz bu yargılama sonucunda adaletin tescil edileceğine inanıyoruz. Tüm koşullara rağmen doğru yoldan yürüyeceğine inanıyoruz. İddia varsa elbet yargılama yapılır; önemli olan doğru yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, "Tutuklu hallerin sona ereceğine inanıyoruz" dedi. Ayrıca, mahkemenin cezaevi kampüsünde yapılmasını eleştirerek, “Cezaevinde duruşma yapılması olağanüstü bir durumdur” şeklinde konuştu.

Mahkemeye müdahale iddiaları

Dava sürecine ilişkin çarpıcı bir iddiayı da kamuoyuyla paylaşan Aydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) bazı kritik değişikliklerle yargı sürecine müdahale ettiğini öne sürdü. Aydın, daha önce tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı veren hakimlerin yerlerinin değiştirildiğini ve yeni bir mahkeme heyeti oluşturularak davanın seyrine müdahale edildiğini iddia etti.

Dava pazartesi devam edecek

Duruşmanın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle mahkeme, ara vererek 23 Eylül Pazartesi günü duruşmalara devam etme kararı aldı. Gözler, özellikle tutukluluk hallerine ilişkin verilecek kararlara çevrilmiş durumda.