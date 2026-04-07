Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca’da ulaşım konforunu artırmak adına başlattığı asfalt yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla kentin dört bir yanında yürütülen yol yenileme seferberliği, ilçenin merkezi noktası olan Şirinyer’i yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Gece gündüz demeden büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde, Şirinyer’in can damarı sayılan güzergâhlar modern standartlara uygun şekilde baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Şirinyer yolunda güvenli ve akıcı dönem

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin en işlek arterlerinden biri olan Menderes Caddesi ve Şirinyer geçiş hattında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Binlerce aracın günlük geçiş güzergâhı olan bu bölgede, kullanım ömrünü tamamlamış eski asfalt tabakası tamamen kazınarak yerine yüksek dayanıklılığa sahip yeni serim gerçekleştirildi. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla mevcut yaya geçitleri yeniden tasarlandı. Modern şehircilik anlayışıyla yükseltilen yaya geçitleri sayesinde hem yayaların karşıdan karşıya geçişi kolaylaştırıldı hem de trafik akışı daha kontrollü hale getirildi.

Mahalle muhtarlarından Başkan Tugay’a teşekkür

Buca’da hayata geçirilen bu köklü değişim, bölgedeki yerel temsilciler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. İnkılap Mahallesi Muhtarı Bülent Aran, yürütülen asfalt atağının mahalle sakinlerinden tam not aldığını belirterek, çevre düzenlemeleriyle birleşen hizmetlerin ilçeye prestij kattığını ifade etti. Güven Mahallesi Muhtarı Eda Nasıroğlu ise Şirinyer’in merkezinde gerçekleştirilen asfalt seferberliğinin bölgeye düzen getirdiğini vurguladı. Özellikle çay bahçesi çevresindeki düzenlemelerin mahallenin en değerli lokasyonuna yakışır bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, mahalle sakinlerinden gelen olumlu geri dönüşlerin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yarım asırlık sakinlerden hizmet seferberliği yorumu

Buca’da uzun yıllardır ikamet eden vatandaşlar, ilçedeki değişim hızının kendilerini heyecanlandırdığını dile getiriyor. Şirinyer’de 50 yıldır yaşayan Turan Okumuş, son dönemde çevrenin gözle görülür bir değişim içine girdiğini, asfaltın yanı sıra bariyerlerin yenilenmesi ve boyanması gibi estetik dokunuşların ilçeye canlılık kattığını ifade etti. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sergilediği koordineli çalışma ruhunun sahaya verim olarak yansıdığını belirtirken; Halil Beslemez, Hasan İnce ve Muzaffer Selçuk gibi isimler de temiz bir çevre ve güvenli yolların halkın en temel beklentisi olduğunu, bu yöndeki yatırımların umut verici olduğunu dile getirdi.

Uğur Mumcu Caddesi’nde "Geogrid" teknolojisiyle maksimum dayanıklılık

Büyükşehir Belediyesi’nin teknik kapasitesi yüksek uygulamaları, ağır tonajlı araçların geçtiği ana arterlerde fark yaratıyor. Uğur Mumcu Caddesi’nde tamamlanan çalışmalarda, yolun ömrünü uzatmak ve zemin bozulmalarını engellemek adına "geogrid" adı verilen özel bir güçlendirme yöntemi uygulandı. Asfaltın altına yerleştirilen bu teknolojik katman sayesinde yolun taşıma kapasitesi artırılırken, sürücüler için sarsıntısız ve güvenli bir sürüş konforu sağlandı. Bu yöntemle sadece yüzey yenilenmekle kalmadı, aynı zamanda caddenin altyapı direnci de uzun vadeli olarak koruma altına alındı.

Asfalt yatırımları tüm mahalleleri kapsıyor

Buca’daki ulaşım yatırımları yalnızca merkezi cadde ve bulvarlarla sınırlı kalmıyor. Laleli Mahallesi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki ara sokaklarda da asfaltlama çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Başkan Tugay’ın göreve gelmesinden bu yana; Yavuz Sultan Selim, Dede Korkut, Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, İstiklal, Özmen ve Şehir Er Zeki Toker caddeleri gibi kilit öneme sahip pek çok ulaşım aksı yenilenerek Buca’nın modern ulaşım ağına dahil edildi. Ekipler, belirlenen takvim doğrultusunda diğer mahalle ve caddelerdeki yenileme işlemlerini de tamamlayarak Buca’yı İzmir’in ulaşımı en konforlu ilçelerinden biri yapma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

