Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tarihi Meslek Fabrikası binasına el koyma kararına karşı tarihi bir duruş sergiliyor. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan yapının polis kordonuna alınmasının ardından bina önünde demokrasi nöbeti başlatan Başkan Tugay, yaşanan süreci "tamamen haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirdi. Gece boyu süren eylemde kararlılık mesajı veren Tugay, kentin hafızası niteliğindeki bu yapının korunması için gerekirse tek başına mücadele edeceğini vurguladı.

Polis ablukası altında adalet arayışı

Halkapınar’da bulunan ve kentin üretim sembollerinden biri olan binanın çevresinin emniyet güçlerince sarılması üzerine başlayan gergin bekleyiş, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaşın eşlik ettiği Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu müdahalenin yerel iradeye bir darbe olduğunu belirtti. Tugay, bu direnişin sadece fiziksel bir yapıyı korumak değil, aynı zamanda benzer haksız uygulamaların önüne geçmek için çekilen bir set olduğunu ifade etti.

"Bu yanlış karara net bir şekilde hayır demeliyiz"

Nöbet alanında yaptığı konuşmada toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Tugay, sergilenen bu kararlı duruşun bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Hukuki ve ahlaki açıdan temelsiz bulduğu bu el koyma işlemine karşı sessiz kalınamayacağını savunan Tugay, "Bugün burada yalnızca bir binanın mülkiyetini savunmuyoruz; biz İzmir’in hakkını, hukukunu ve geleceğini savunuyoruz. Gücümüz yettiği kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte daha geniş kitlelerin desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek ancak destek artsa da azalsa da ben şahsen bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

On binlerin eğitim yuvası hizmete kapatıldı

El koyma kararının ardından binada yürütülen tüm kamu hizmetlerinin durdurulmasına tepki gösteren Dr. Cemil Tugay, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bu hamlesinin kamu yararıyla bağdaşmadığını vurguladı. Vakıfların elinde zaten binlerce mülk bulunduğunu hatırlatan Başkan Tugay, on binlerce gencin ve kadının meslek öğrendiği, istihdama katıldığı bu aktif merkezin polis ablukasıyla işlevsiz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tugay, İzmir halkına ait olan bu değerin geri kazanılması için hukuk kuralları çerçevesinde her türlü mücadelenin verileceğini, hakların kendiliğinden değil ancak direnerek kazanılacağını belirtti.

Şiirler ve marşlar

Nöbet süresince katılımcılar, soğuk hava şartlarına rağmen kurulan varillerde yakılan ateşlerin etrafında bir araya gelerek dayanışma sergiledi. Battaniyelerle ısınmaya çalışan kalabalığa Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak sıcak çay ve çorba ikramı yapıldı. Direnişin manevi gücünü artırmak amacıyla hep bir ağzından marşlar ve şarkılar söylenirken, Başkan Tugay’ın Ahmed Arif’in kült eseri "Anadolu" şiirini okuması geceye damga vurdu. İzmir halkının kendi malına sahip çıkma iradesini simgeleyen bu eylem, kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor.

