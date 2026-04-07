Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi’nde heyecanla beklenen bayrak değişimi resmiyet kazandı. 5 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurul’un ardından bir araya gelen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Dernek üyelerinin yoğun katılımıyla şekillenen yeni yönetim kadrosunda, Zeynel Ercan Yıldız tüm üyelerin ortak mutabakatıyla Şube Başkanı olarak göreve getirildi. Foça’nın sivil toplum dinamiklerinde önemli bir yere sahip olan dernekte, bu görevlendirme ile birlikte yeni çalışma döneminin startı verilmiş oldu.

Kongredeki provokasyon girişimi katılım coşkusunu engelleyemedi

Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşen seçimli kongre, kısa süreli bir gerginliğe sahne oldu. Alkollü olduğu ileri sürülen bir şahsın kürsüye müdahale ederek demokratik süreci sabote etme girişimi, divan heyeti ve katılımcıların sağduyulu yaklaşımıyla büyümeden engellendi. Söz konusu şahsın salondan uzaklaştırılmasının ardından kaldığı yerden devam eden kongrede, Atatürkçü düşünceye gönül veren üyeler iradelerini sandığa yansıttı. Yaşanan tatsız hadiseye rağmen disiplinden taviz verilmeden tamamlanan seçim sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları ile Genel Merkez delegeleri asil ve yedek listeleriyle belirlendi.

Foça ADD’de yeni icra kurulu ve görev dağılımı belli oldu

Seçimlerin hemen akabinde dernek binasında toplanan yeni yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak icra ekibini netleştirdi. Yapılan görev paylaşımı sonucunda Şube Başkanı Zeynel Ercan Yıldız’ın liderliğindeki ekipte; Gülsen Yabacı Başkan Yardımcılığına, Elif Sevil Çetin Saymanlığa, Belgin Santos ise Yazmanlık görevine getirildi. Yönetim kurulunun diğer stratejik noktalarında ise Nazmi Kalay, Murat Mora ve Selma Yeşil üye olarak yer alarak derneğin hedeflerine katkı sunacak isimler olarak belirlendi. Profesyonel bir çalışma disipliniyle hareket etmeyi hedefleyen ekip, ilk toplantıda birlik mesajı verdi.

"Bu görev bir makam değil, ağır bir sorumluluktur"

Merhum Ali Altunbahar’ın vefatının ardından geçici olarak başkanlık koltuğuna vekalet eden Ayla Aksoy’dan görevi devralan Zeynel Ercan Yıldız, törende duygusal ve kararlı bir konuşma yaptı. Kendisine gösterilen teveccühün ağırlığının farkında olduğunu belirten Yıldız, bu onurlu görevin bir unvandan ziyade Atatürk ilkelerini savunma yolunda omuzlarına yüklenen tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Yıldız, 14. Olağan Genel Kurul'un Foça’ya yakışır bir olgunlukla tamamlandığını vurgulayarak, tüm üyelere verdikleri destek ve duydukları sarsılmaz güven için minnettar olduğunu dile getirdi.

Ortak akıl ve birliktelik vurgusuyla gelecek vizyonu

Yeni dönemin yol haritasına dair önemli ipuçları veren Başkan Yıldız, Foça’da kapsayıcı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini taahhüt etti. Ayrıştırıcı dilden uzak, kimseyi ötekileştirmeyen ve sadece "Atatürkçü Düşünce" paydasında birleşen bir yapı kuracaklarını söyleyen Yıldız, "Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız" diyerek dayanışmanın altını çizdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve onun değerlerini yüceltmenin tek amaçları olduğunu kaydeden Yıldız, bu mücadelenin asıl kazananının çağdaş Türk yurttaşları olacağını belirtti. Yeni yönetim, tüm Foça halkına sevgi ve saygılarını sunarak yeni projeler için kollarını sıvadı.

