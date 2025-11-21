Efeler Ligi’nde hafta içi oynanan karşılaşmada Gaziantep Gençlikspor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Altekma, 4 maç sonunda 2 galibiyetle puanını 6’ya çıkardı. Yedinci sırada yer alan İzmir temsilcisi, yarın kendisiyle aynı puana sahip ve bir basamak altında bulunan İBB Spor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 15.00’te

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 100 TL’den satışa sunuldu. Altekma, seyircisi önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

CEV Challenge Kupası’nda Hollanda temsilcisiyle eşleşti

Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında yer alma hakkı kazanan Altekma’nın CEV Challenge Kupası’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport oldu. Turnuvaya 16’lı Finaller Turu’ndan dahil olacak İzmir ekibi, rakibiyle ilk maçını 7 Ocak’ta evinde oynayacak. Sliedrecht Sport, bir önceki turda Faroe Adaları temsilcisi Mjolnir Klaksvik’i iki maçta da 3-0’lık skorlarla geçerek bir üst tura yükseldi.