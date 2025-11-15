Efeler Ligi’nde sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Altekma, ligde iki maçını da kazanan ve üçüncü sırada yer alan Halkbank’ı yarın İzmir’de ağırlayacak.

Karşılaşma, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak. Mücadeleyi Yavuz Akdemir ve Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.

Maç biletleri satışta

Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen voleybolseverler için bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Kulüp, taraftara çağrıda bulunarak tribün desteğinin önemine dikkat çekti.

Altekma çıkış arıyor

Sezona Galatasaray deplasmanındaki 3-1’lik mağlubiyetle başlayan Altekma, ikinci hafta evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek moral bulmuştu. İzmir ekibi, güçlü kadrosuyla dikkat çeken Halkbank karşısında galibiyeti hedefliyor.

Halkbank seriyi sürdürmek istiyor

Ligde ilk iki maçında kayıp yaşamayan Halkbank ise güçlü performansını İzmir’de de devam ettirmek istiyor. Ankara temsilcisi, galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor.

İzmir’de kritik sınav

Altekma, seyircisinin desteğiyle maça ağırlığını koyarak Halbank’ı İzmir’den puansız göndermeyi planlıyor. Mücadele, her iki takımın ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor.