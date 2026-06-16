Altay altyapısından çıkan 20 yaşındaki Sani Gerçek, kulübün geleceği adına gelecek vaat eden isimler arasında yer alıyor.

Geride bıraktığımız sezon A takımda beklediği forma şansını bulamasa da, genç orta saha oyuncusu moralini bozmadan gözünü yeni döneme yöneltmiş durumda.

Altyapı yıllarından beri sahada gösterdiği performansını, artık profesyonel ligin zorlu temposunda, A takım formasıyla sergilemek için gün sayıyor.

Akademi'den A Takıma uzanan yol

Siyah-beyazlı formayı giymeye başladığı U19 kategorisinde gösterdiği gol katkısı, teknik heyetin de ilgisini çekti. 2024-25 sezonunda U19 liginde rakip fileleri tam 14 kez havalandırarak ne kadar bitirici bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Ancak A takım formasıyla 3'üncü Lig'de istediği süreleri bulmakta zorlandı. Geçtiğimiz sezon toplamda 8 maçta görev alsa da, bunların yalnızca birinde sahaya ilk 11’de çıkabildi. Toplamda 186 dakika sahada bulunan genç oyuncu, henüz profesyonel ligdeki ilk golüyle tanışamadı.

Sezon bitmesine rağmen çalışmaya devam ediyor

Sezonun bitmesiyle beraber tatil yapmak yerine antrenman dozunu artırmayı seçen Sani, bireysel çalışma programı uyguluyor.