3. Lig 4. Grup'ta ikinci hafta maçında evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Altay'da, genç kadronun sergilediği mücadele camiada memnuniyetle karşılandı. Sezona ilk puanını alan siyah-beyazlıların yönetiminde fiilen yer alan Sinan Kanlı, kulüp adına yaptığı yazılı açıklamada takımın doğru yolda olduğunu belirtti ve taraftarlara teşekkür etti.

"Takımımız her hafta daha iyiye gidiyor"

Kanlı, yaptığı açıklamada, "Sevgili Büyük Altaylılar. Öncelikle sezonun evimizdeki ilk mücadelesinde tribünleri doldurarak takımımıza destek olan tüm taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tribünlerimizin daha da kalabalık olacağı günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Takımımızın her geçen hafta ve önceki haftaya kıyasla daha iyi bir yolda olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sezonun genç bir kadroyla yola çıkıldığını hatırlatan Kanlı, takımın sahaya yansıttığı potansiyelin geleceğe dair umut verdiğini söyledi.

Zorlu sezon başlangıcı ve gelecek hedefleri

Sezon başlangıçlarının tüm takımlar için zorlayıcı olabileceğini belirten Sinan Kanlı, bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kanlı, "Uzun sezon öncesi hazırlıkları, zorlu iklim koşulları ve lige adaptasyon süreçleri gibi birçok etkenin futbolcularımızı etkileyebileceğini unutmamalıyız. Sezon başları hemen hemen tüm takımlar için sancılı geçebilir. Ayvalıkgücü Belediyespor gibi kaliteli bir ekibe karşı oynadık, ancak ne yazık ki yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik ve sahadan bir miktar üzüntüyle ayrıldık. Ancak futbolcularımızın önümüzdeki hafta performanslarını yükselterek çok istediğimiz galibiyeti getireceklerinden eminim" şeklinde konuştu.

Kanlı, 1 puanın da önemli olduğunu belirterek, "Zorlu bir mücadeleden bir puanla ayrılmak da değerlidir. Hafta boyunca her alanda mücadele gücümüzü ve azmimizi artıracağız. Demoralize olmak ve pes etmek, Altay'ın ruhuna kesinlikle aykırıdır. Bu takım, zorluklar karşısında daha da kenetlenerek yoluna devam edecektir" ifadeleriyle hem oyunculara hem de camiaya moral aşıladı.