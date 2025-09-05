3.Lig 4. Grup’ta sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Uşakspor ile karşılaşacak Altay, kadrosunu koruma adına önemli adımlar attı. Siyah-beyazlı yönetim, toplam 9 oyuncu ile yeni kontrat imzaladı.

Ali Kızılkuyu, Onur Efe, Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam 1’er yıllık sözleşme uzatırken, Ege Parmak ve Murat Uluç’la 2 yıllık yeni anlaşmalar yapıldı. Amatör lisanslı futbolcular Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi ise 1 yıl süreyle amatör statüde kalmayı kabul etti.

Yunus Efe Sarıkaya lisans bekliyor

Alanyaspor’dan Altay’a geri dönen Yunus Efe Sarıkaya’nın yeni lisansı henüz çıkarılmadı. Yönetim, genç oyuncunun resmi olarak kadroya katılması için işlemleri sürdürüyor.

Ayrılan ve geleceği belirsiz oyuncular

Transfer yasağı nedeniyle kadroda değişiklikler de yaşandı. Altay’dan ayrılan Kuban Balıkesirspor, Mehmet Gündüz Yeni Mersin İdmanyurdu ve Yusuf Tekin Çankaya SK ile anlaşırken, Arda Gezer hâlâ yeni bir takım ile sözleşme imzalamadı.

Deneyimli futbolcu Deniz Kadah ise futbolu bırakma kararı aldı. Altay yönetimi, tecrübeli oyuncuyu ikna ederek sahalara dönmesini sağlamaya çalışıyor.