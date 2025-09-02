Son Mühür/ Beste Temel - 2024-2025 eğitim öğretim yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre KARBEM’den sınava giren 180 öğrenciden 150’si üniversiteye yerleşti. 30 öğrenci ise ek tercih döneminde şansını deneyecek. Böylece KARBEM, yüzde 83’lük yerleşme başarısına ulaştı.

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara dağılımı şu şekilde oldu:

2 öğrenci tıp fakültesi

1 öğrenci diş hekimliği fakültesi

1 öğrenci hukuk fakültesi

13 öğrenci mühendislik ve mimarlık fakülteleri

4 öğrenci sağlık bilimleri fakültesi

11 öğrenci fen-edebiyat fakültesi

3 öğrenci eğitim fakültesi

21 öğrenci iktisadi ve idari bilimler fakültesi

8 öğrenci turizm ve iletişim fakülteleri

4 öğrenci ilahiyat fakültesi

1 öğrenci PMYO ve MSÜ

3 öğrenci konservatuvar

78 öğrenci meslek yüksekokulları

Başkan Kınay: “gençlerimizin yanındayız”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, elde edilen başarıdan gurur duyduklarını belirterek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmak bizim en önemli görevlerimizden biri. KARBEM’de emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.