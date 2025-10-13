TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Altay, sezon başından bu yana istediği sonuçları alamıyor. Siyah-beyazlı ekip, sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlamış, ilk üç maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yapmıştı. Aldığı başarısız sonuçların ardından 44 yaşındaki Kurşunlu görevinden istifa etti.

Yusuf Şimşek dönemi de galibiyetle açılmadı

Kurşunlu’nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına giren Altay, daha önce de kulüpte görev yapmış olan Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Ancak Şimşek yönetiminde de takımın performansı beklenen seviyeye ulaşamadı.

Tecrübeli teknik adamın takımın başında çıktığı üç maç, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçlarla birlikte Altay, 2025-2026 sezonunda taraftarına galibiyet sevincini yaşatamadı.

Hücumda toparlanma sinyalleri

Ramazan Kurşunlu döneminde ilk üç haftada yalnızca 1 gol kaydedebilen siyah-beyazlılar, Yusuf Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte hücum hattında daha etkili bir görüntü çizdi. Şimşek yönetimindeki üç maçta 4 gol bulan Altay, bu alanda bir miktar toparlanma sinyali verdi.