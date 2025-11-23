Savunmanın temel parçalarından Erol’un 12 ay, oyuna sonradan giren Hıdır’ın ise 45 gün ceza alması teknik direktör Burhanettin Basatemür’ü zor bir sürecin içine soktu. Basatemür’ün defans hattındaki açığın amatör ligden yapılacak takviyelerle kapatılmasını istediği öğrenildi.

Orta sahada forma yarışı kızışıyor

Orta sahada Mücahit Aslan ve Erhan Öztürk'ün 3’er aylık cezalarının yanı sıra Berat’ın sarı kart cezalısı olması, rotasyonda yeni isimlere fırsat doğurdu. Onur İnan, Namık Barış, Mehmet Güneş ve Ahmet Yağız gibi oyuncular orta sahada forma için güçlü adaylar arasında yer alacak.

Beklerde zorunlu değişim

Sağ bek Harun Kaya’nın 45 günlük cezası nedeniyle savunmanın kanatlarında da revizyona gidiliyor. Sol bek Selim ile yedek sağ bek Arda Baran Eren’in bu süreçte daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

Gol yükü yeni isimlere emanet

Takımın 8 gollü skorer ismi Yasin Uzunoğlu’nun 45 gün men cezası teknik ekibin ileri uçtaki tercihlerini değiştirdi. Henüz golü bulunmayan Hamza Küçükköylü’nün forvette görev alacağı, Altınordu’dan transfer edilen Selahattin’in ise teknik heyet tarafından yedek güç olarak değerlendirileceği kaydedildi.