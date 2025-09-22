Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun Aliağa Belediyesi'ne verdiği arıtma tesisi yapım izni reddine sert tepki gösterdi. Çankırı, bu kararı "siyasi bir hesap" olarak değerlendirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı "hizmet değil, engel üretme zihniyetiyle" hareket etmekle suçladı.

"Halkın ihtiyacını karşılamasına izin vermiyorlar"

Çankırı'nın açıklaması, özellikle Yeni Şakran'a yapılması planlanan arıtma tesisinin reddedilmesi üzerine odaklandı. Vekil, İZSU'nun "siz yapamazsınız" cevabının, aslında "halkın ihtiyacını karşılamanıza izin vermiyoruz" anlamına geldiğini belirtti. Aliağa Belediyesi'nin bugüne kadar kentsel dönüşümden altyapıya, sosyal tesislerden çevre projelerine kadar pek çok hizmeti başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Çankırı, "iş deneyimi yetersiz" bahanesinin siyasi bir kıskançlığın ürünü olduğunu savundu.

"Beceriksiz yöneticiler halkı yorar"

Çankırı, İzmir'in kronikleşen su, çöp, trafik ve altyapı sorunlarına çözüm üretemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Belediye Başkanı Tugay'a seslenerek, "hizmet etmeye çalışan belediyelere zincir vurmaya çalışıyorsunuz" dedi. Vekil, beceriksiz yöneticilerin halkı yorduğunu ve halka yük olduğunu belirterek, vatandaşın temiz su hakkının keyfi kararlarla engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

"Aliağa ve Cumhur İttifakı İzmir'in geleceğini aydınlatacak"

Açıklamasında Aliağa Belediyesi'nin icraatlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğini gölgede bıraktığını iddia eden Çankırı, İzmir halkının artık bahaneler değil, somut çözümler beklediğini söyledi. Cumhur İttifakı belediyelerinin önünü kesmeye çalışmanın, İzmir'in geleceğini karartmak anlamına geldiğini belirten Çankırı, son olarak Başkan Tugay'a net bir mesaj verdi: "Biz ne suyun önüne set koyarız, ne de hizmetin önüne duvar ördürürüz. Aliağa da İzmir de Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet siyasetiyle yoluna devam edecektir."