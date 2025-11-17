Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri çerçevesinde, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi iş birliğiyle “Atatürk Cumhuriyeti’nin Evrensel Boyutları” başlıklı bir konferans düzenledi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı ve Ege Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçıkonuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İskender Daşdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Atatürk, batı emperyalizmine karşı mazlum milletlere ilham verdi”

Konuşmasında Atatürk’ün anti-emperyalist duruşuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Cumhuriyetin yalnızca Türkiye için değil, Asya ve Afrika halkları için de bir örnek oluşturduğunu belirtti. Kaymakçı şunları söyledi: “Batı emperyalizmi tarafından sömürülen ya da sömürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan birçok Asya ve Afrika toplumu, Atatürk’ün emperyalizme karşı kazandığı zaferlerle kurduğu Cumhuriyeti kendilerine model aldı. Türk Devrimi’nin evrenselliği; emperyalist güçleri yenmesi, bağımsız bir devlet kurması, bu güçleri Türk vatanını paylaşma rekabetine düşürmesi ve TBMM’nin anti-emperyalist hedef doğrultusunda diğer uluslarla iş birliği geliştirmesiyle pekişti.”

Kaymakçı, Atatürk ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın dünya uluslarına “ulusal direniş” bilinci aşıladığını belirterek şu noktalara değindi:

Birinci Doğu Halkları Kurultayı’nda Anadolu’daki mücadelenin “emperyalizme karşı savaş” olarak tanımlanması

Türk Kurtuluş Savaşı’nın Asya ve Afrika halklarını uluslaşma ve bağımsızlık hareketleri konusunda cesaretlendirmesi

Cumhuriyetin çağdaş, hümanist ve bağımsız devlet modeli ile mazlum milletlere örnek olması

Türk Devrimi’nin savaş sonrası dönemde dahi anti-emperyalist çizgisini sürdürmesi

Kaymakçı, tüm bu yönleriyle “Atatürk ve Türk Devrimi’nin evrensel bir nitelik taşıdığını” vurguladı.

Teşekkür belgesi takdim edildi

Konferansın sonunda Doç. Dr. İskender Daşdemir, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’ya katkılarından dolayı “Teşekkür Belgesi” takdim etti.