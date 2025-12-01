3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221 karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor’un ardından Alanya’ya da boyun eğen İzmir temsilcisi, 11 haftada yalnızca 6 puan toplayabildi ve 15. sıraya geriledi.

Siyah-beyazlıların kümede kalma barajıyla puan farkı 3’e yükseldi. Bu sezon tek galibiyetini alan Altay, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle mücadele ediyor, amatör kümeye düşme tehlikesi devam ediyor.

Genç oyunculara şans verildi

Transfer yasağı nedeniyle dört sezondur kadrosunu güçlendiremeyen Altay, bahis soruşturması kapsamında 8 oyuncusuna ceza çıkmasının ardından Alanya deplasmanına eksik bir kadroyla çıktı. Hafta içinde U19 takımından kadroya dahil edilen Nurullah Efe, ilk 11’de forma giyerken; ikinci yarıda oyuna giren altyapı patentli Sani Gerçek bu sezon ilk kez süre aldı.

Ayrıca Anıl Serhan Öztürk, profesyonel kariyerinde ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, son üç karşılaşmada gol atamazken, sezonun ilk yarısında Eskişehir Anadoluspor, İzmir Çoruhlu FK (D), Nazillispor ve Afyonspor (D) ile karşılaşacak.

FIFA dosyalarında erteleme ile zaman kazandı

FIFA’dan gelen dava dosyalarıyla zor günler geçiren Altay yönetimi, eski yabancı futbolcularla ilgili sorunlarda ek süre elde etti. Armand Gnanduillet’in son ödeme tarihi geçen cuma olmasına rağmen, İzmir temsilcisi oyuncuya yeni bir ödeme takvimi sundu ve ek süre talep etti. Brezilyalı eski futbolcu Mossoro’nun dosyası da erteleme yöntemiyle çözüme kavuşturuldu. Şu an için puan silme cezası riski önlenmiş olsa da Altay, tehlikeyi tamamen atlatabilmiş değil.