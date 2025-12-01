Sezonun ilk 13 haftasında çıktığı 11 maçta galibiyet elde edemeyen; 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Bucaspor 1928, son dönemde ciddi bir toparlanma sürecine girdi. İki hafta önce Adana 01 FK’yı 2-1 mağlup ederek sezonun ilk üç puanını hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, hafta boyunca yaptığı yoğun hazırlıkların ardından Elazığ deplasmanından da galibiyetle ayrıldı.

Elazığ’da kritik üç puan

Elazığspor’a konuk olan Bucaspor 1928, rakibini tek golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 9’a yükselten İzmir ekibi, düşme hattının ilk basamağı olan 16. sıradaki yerini korusa da ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta iç sahada Ankaragücü’nü mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Bu sezon ilk kez gol yemeden tamamladı

Savunmada istediği performansı uzun süre yakalayamayan Bucaspor 1928, sezonun ilk 12 maçında kalesini gole kapatamamıştı. Bu süreçte toplam 28 gol yiyen ekip, Elazığspor karşılaşmasıyla birlikte savunma hattında yeni bir dönemin sinyalini verdi. Hafta sonu oynanan mücadelede rakibine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, 1-0’lık galibiyetle hem üç puanı aldı hem de sezonun ilk “gol yemeden tamamlanan” maç sevincini yaşadı.

İç sahada hedef seriyi sürdürmek

Teknik ekip ve oyuncular, alınan iki galibiyetin ardından moralli bir şekilde Ankaragücü maçına hazırlanacak. Bucaspor 1928, taraftarının desteğiyle bu çıkışı devam ettirerek tehlikeli bölgeden hızla uzaklaşmayı amaçlıyor.