3.Lig 4. Grup ekiplerinden Altay’da sezon öncesi takımdan ayrılan ve yönetimle yapılan görüşmelerin ardından tekrar kadroya katılan orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, son haftalarda peş peşe talihsizlikler yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin 24 yaşındaki ismi, bu sezon 3 gol atarak takımın gol yükünü çeken en etkili oyuncusu konumunda bulunuyordu.

Sakatlık seti

Kütahyaspor deplasmanında yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzak kalan Ali Kızılkuyu, son olarak iç sahadaki Balıkesirspor maçını tribünden takip etti. Genç futbolcunun sakatlık süreci, Altay’ın orta sahasında eksiklik yaratmaya devam ediyor.

Bahis soruşturmasıyla gelen şok

Sakatlığın ardından Ali Kızılkuyu, bahis soruşturmasına adı karışmasıyla bir darbe daha aldı. Altay’da adı soruşturmaya karışan toplam 8 futbolcu bulunuyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceği kararlar merakla bekleniyor ve siyah-beyazlı camiada büyük ilgiyle takip ediliyor.