Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, insan odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisini yarın (19 Kasım Çarşamba) törenle hizmete açacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğini yapacağı törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parti yöneticileri, meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katılacak.

Törende Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek gösterisi ve Belediye Bandosu’nun müzik dinletisi de yer alacak.

“Bu tesis Karşıyaka’ya armağanımızdır”

Başkan Yıldız Ünsal, tüm vatandaşları açılışa davet ederek şunları söyledi: “Karşıyakamıza örnek bir sosyal hizmet tesisi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz dönemde yapımı başlatılan bu binayı, modern ve çok yönlü bir sosyal hizmet merkezi olarak tamamladık. Ücretsiz hizmet verecek tesisimiz; hem dayanışmanın hem de kültürel yaşamın yeni odak noktası olacak. Açılışımızı, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek’in katılımıyla gerçekleştireceğiz. Tüm Karşıyakalıları bekliyoruz.”

Her yaşa uygun sosyal ve kültürel hizmetler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla inşa edilen tesis, Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/17 Sokak’ta yer alıyor.

Zemin katta:

Taziye evi olarak da kullanılan dayanışma merkezi,

Tam donanımlı aşevi,

3. Yaş Üniversitesi için ayrılan bölüm,

Resim ve örgü gibi ücretsiz kursların verildiği atölyeler bulunuyor.

Üst katta:

İlk etapta 4 bin kitapla hizmete başlayan Hasan Ali Yücel Kütüphanesi,

6-12 yaş grubuna yönelik 2 bin çocuk kitabı bulunan Elçim Barkay Çocuk Kütüphanesi,

Oyun, satranç, yapboz ve eğitici materyallerle donatılmış özel çocuk bölümü,

0-3 yaş aralığı için kitap ve oyuncak alanı,

İlkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz etüt hizmeti verilen seminer salonu yer alıyor.

Tesis, engelsiz hizmet anlayışıyla; engelli asansörü, erişilebilir tuvaletler ve görme engelliler için kılavuz taşlarıyla donatıldı.