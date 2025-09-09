Siyah-beyazlıların geçen hafta kupada oynadığı Bursa Yıldırımspor müsabakasında 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 32 yaşındaki file bekçisinin çekilen MR'ı sonucunda, diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküste ödem tespit edildi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Uşak deplasmanında görev alamayan Ozan Evrim Özenç'in sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı, tedavisinin ise 6 haftayı bulabileceği öğrenildi. Ozan'ın yokluğunda kaleyi, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik korumuştu.
Kaynak: DHA