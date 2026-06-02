Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştirdi.

Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Tesisi ile yeni depo ve hizmet binasının faaliyete geçtiği törende konuşan İnan, Atatürk OSB’nin çatısı altındaki 600 civarı fabrika, 50 bini aşan istihdam gücü ve yıllık 5-6 milyar doları bulan ihracat kapasitesiyle Türkiye’nin üretim kalelerinden biri olduğunu vurguladı.

İnan, çevre hassasiyeti taşıyan bu yeşil dönüşüm yatırımından dolayı OSB yönetimini ve bölgedeki sanayicileri tebrik etti.

"Şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetim"

İzmirli sanayicilerin yaşadığı zorluklardan bahseden İnan, kentin kronikleşmiş ulaşım ve altyapı sorunlarının üreticinin sırtına yük olduğunu savundu. İnan, mevcut yerel yönetimin yıllardır şehri geliştiremediğini belirterek,

"Bugün bu salonda bulunan her bir müteşebbisimizi yürekten tebrik ediyorum. Neden mi? Çünkü sizler, Türkiye’nin açık ara en kötü yerel yönetim altyapısına rağmen bu muazzam büyümeyi başarıyorsunuz.

25 sene boyunca bu şehrin potansiyelini heba eden, şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetimden, sanayiye yönelik bir vizyon beklemenin yersiz olduğunu biliyoruz.

Sizler bu üretimi; her gün içinden çıkılmaz bir hal alan o çarpık trafiğe rağmen, kendi çalışanlarınızı fabrikanıza ulaştırmak için tahsis ettiğiniz servislerin o kilitlenen trafikte çektiği büyük çileye rağmen ayakta tutuyorsunuz.

Yerel mekanizmaların destek olmak yerine ayağınıza bağ olduğu bir ortamda, eksikleri sırtlanıp İzmir’i ihracatta tepeye taşımanız sıradan bir başarı değil; kelimenin tam anlamıyla bir kahramanlıktır." ifadelerini kullandı.

"Bu şehrin üzerine kabus gibi çökmesine seyirci kalmayız"

İnan, CHP’li belediyelerin temel belediyecilik hizmetlerinde dahi zorlandığını iddia ederek, "Yerel yönetimler daha bir çöp tesisi dahi yapamıyorken sizin bu harika tesisin açılışını yapmanız çok ama çok büyük bir başarıdır.

İnşallah açılışını yaptığımız bu tesis kendilerine de örnek olur, güzel bir ders çıkarırlar. Ancak merak etmeyin, bu şehir asla sahipsiz değildir!

Bu şehrin dertleriyle dertlenen Cumhur İttifakı milletvekilleri var, valisi var, ticaret ve sanayi odaları var ve en önemlisi siz değerli sanayiciler var.

Bizler, yerel yönetimlerin vizyonsuzluğunun bu şehrin üzerine bir kabus gibi çökmesine seyirci kalmayız. Üzerimize ne düşüyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sanayi Bakanımızla birlikte yapmaya hazırız ve kararlıyız" dedi.

"İzmir’in potansiyelini küresel ticarette ikinci durak konumuna itiyor"

Çeşme Projesi’nden de bahseden İnan, bu girişimi yalnızca turizm yatırımı olarak görmediklerinin altını çizdi.

İzmir’in uzun yıllardır ulaşım aksaklıkları sebebiyle yaşadığı lojistik dezavantajları gidermek istediklerini dile getiren İnan, "Yıllardır kanayan yaramız olan, hepimizin her yurt dışı seyahatinde veya misafir ağırlamasında sitem ettiği o meşhur 'İstanbul aktarması' çilesini konuşmamız lazım.

Düşünün; yurt dışından fabrikanıza, tesisinize gelecek çok önemli bir yabancı yatırımcı, bir alım heyeti veya bir uzman mühendis, İzmir’e ulaşmak için önce İstanbul’a inmek, orada saatlerce uçak beklemek ve aktarma yapmak zorunda kalıyor.

Sizin o bin bir emekle ürettiğiniz katma değerli ürünleriniz, doğrudan hedef pazara uçmak varken aktarma merkezlerinde zaman ve maliyet kaybediyor.

Bu durum, İzmir gibi devasa bir sanayi ve ihracat metropolüne yakışmıyor; İzmir’in potansiyelini küresel ticarette adeta ikinci durak konumuna itiyor. İşte Çeşme projesi ile bu devri, bu çileyi artık kökünden bitirmeyi amaçlıyoruz.

Çeşme projesi; yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin, lojistik devlerinin rotalarını mecburen ve doğrudan İzmir’e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesidir. Bu projeyle birlikte dünyayı artık İstanbul üzerinden değil, doğrudan İzmir’e bağlayacağız." diye konuştu.

"100 bin İzmirli gencimize yeni istihdam oluşturacağız"

Projenin yalnızca ulaşım değil, teknoloji ve istihdam kısmını da önemsediklerini belirten İnan, AR-GE merkezlerinin bu ekosistemin merkezinde olacağını söyledi.

Ekonomik beklentileri rakamlarla açıklayan İnan, "Her sene tam 2 milyar doları İzmir'in ticaretine kazandıracak devasa bir projeden bahsediyoruz.

Bu projeyi el birliğiyle hayata geçirirsek sadece iki yıl içerisinde 20 milyar dolar doğrudan yatırımı İzmir'e getireceğiz ve 100 bin İzmirli gencimize yeni istihdam oluşturacağız" mesajını verdi.

Alsancak Limanı’nda dönüşüm başlıyor

Son olarak İzmir Alsancak Limanı’ndaki modernizasyon çalışmalarından bahseden İnan, limanın kapasitesinin ciddi oranda artırılacağının haberini duyurdu.

Varlık Fonu öncülüğündeki süreçle dijitalleşmenin hızlanacağını belirten İnan, "İzmir Alsancak Limanı’nı Doğu Akdeniz'in en stratejik ticaret üssü haline getirerek, sizin o alın terinizi, katma değerli ürünlerinizi en hızlı ve en güvenli yoldan küresel lige taşıyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.