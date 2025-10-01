Altay, 3. Lig 4. Grup’ta son olarak evinde Eskişehirspor’a 3-2 mağlup olurken, takımın tesellisi deneyimli oyuncusu Ceyhun Gülselam’ın sahalara geri dönüşü oldu.

30 Kasım 2024’te İzmir’de oynanan İnegölspor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gülselam, tam 303 gün sonra yeniden formasına kavuştu.

Eskişehirspor maçında 80. dakikada döndü

Geçen pazar oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında oyuna 80. dakikada Emre’nin yerine giren Ceyhun, uzun bir aradan sonra yeniden Altay formasıyla sahada yer aldı.

Kariyerinde ilk kez 3. Lig seviyesinde mücadele eden tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları ve taraftarlardan büyük destek gördü.

Yusuf Şimşek’ten daha fazla süre planı

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Ceyhun Gülselam’ın dönüş sürecini kontrollü ilerletmek istediklerini vurguladı. Deneyimli hocanın her geçen hafta Ceyhun’a daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu süreç, hem takımın orta saha gücünü artıracak hem de oyuncunun fiziksel olarak yeniden hazır hale gelmesini sağlayacak.

Altay’da eksikler azaldı

Öte yandan Altay, ligin bir sonraki haftasında Manisa’da Bornova 1877’ye konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ozan’ın tedavisi sürerken, lisansı henüz çıkarılmayan Deniz Kadah dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bu durum, Altay’ın zorlu deplasmana daha güçlü bir kadroyla çıkma ihtimalini artırıyor.