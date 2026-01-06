TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay’da yaşanan mali sorunlar kulübü her geçen gün daha da zor bir sürece sürüklüyor.

Yaklaşık 4,5 yıldır devam eden transfer yasağı ve geçmiş dönem futbolcularına olan borçlar nedeniyle zor günler geçiren İzmir temsilcisi, bu kez de FIFA kaynaklı ağır yaptırımların eşiğine geldi.

FIFA’dan ağır yaptırım ihtimali

Siyah-beyazlı kulüp, eski yabancı futbolcularına olan borçlarını 15 Ocak tarihine kadar yapılandıramaz veya ödeme konusunda anlaşma sağlayamazsa, FIFA tarafından 18 puan silme ve ligden düşürülme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu gelişme, Altay’ın ligdeki geleceğini doğrudan etkileyebilecek en kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Futbolcular alacaklarını tahsil edemedi

Kulüp içindeki mali sıkıntılar yalnızca eski oyuncularla sınırlı kalmadı. Halen kadroda bulunan birçok futbolcunun da ödemelerini alamadığı ve bu nedenle kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Alacakları nedeniyle hukuki süreç başlatma hakkı kazanan futbolcular, sözleşmelerini tek taraflı feshedebilecek noktaya geldi.

Kaptanlardan dikkat çeken karar

Bu süreçte Altay’ın tecrübeli isimleri Ceyhun Gülselam ile Özgür Özkaya’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İki futbolcu da fesih hakkı kazanmalarına rağmen bu haklarını kullanmayarak, süreyi kulüp lehine uzatma kararı aldı ve siyah-beyazlı forma altında yollarına devam etme iradesi gösterdi.

Kulüpten resmi açıklama

Altay Kulübü’nden yapılan açıklamada kaptanların bu kararıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, ihtarnamelerindeki fesih haklarının son günü olmasına rağmen, kulübümüzün geleceği adına iyi niyetli düşüncelerini belirterek, fesih haklarının sürelerini kulübümüz lehine uzatmışlardır.”

Taraftara umut veren gelişme

Kulübün içinde bulunduğu zor şartlara rağmen tecrübeli isimlerin aldığı bu karar, camiada moral kaynağı olurken, yönetimin FIFA sürecini olumlu sonuçlandırabilmesi adına önemli bir zaman kazandırmış oldu. Altay’da gözler şimdi, 15 Ocak’a kadar yapılacak görüşmeler ve kulübün atacağı kritik adımlara çevrildi.