Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilerde İzmir'de, kentin güneyden gelecek şiddetli bir fırtınanın etkisi altına gireceğini gösterdi. "Turuncu" ve "Sarı" kodlu uyarılarla dikkat çekilen meteorolojik tabloda, özellikle rüzgarın hızının yaşamı durma noktasına getirebileceği öngörüldü. Yetkililer, Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan bu zorlu hava koşullarına karşı kent sakinlerini en üst düzeyde tedbir almaya davet etti.

Kıyı kesimlerde "Kuvvetli fırtına" bekleniyor

Hava tahmin raporlarına göre, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde rüzgarın şiddeti kademeli olarak artacak. Şehir genelinde 50 ile 75 kilometre/saat hızla esmesi beklenen güney yönlü rüzgarların, sahil şeridinde çok daha yıkıcı bir boyuta ulaşacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Çeşme, Karaburun, Urla ve Güzelbahçe gibi açık deniz etkisine doğrudan maruz kalan bölgelerde fırtınanın sürati 90 kilometreye kadar tırmanacak. Beaufort ölçeğine göre 9 bofor şiddetine denk gelen bu durum, "kuvvetli fırtına" olarak tanımlanırken; bu hızın yer seviyesindeki etkilerinin oldukça sert olacağı vurgulandı.

Kritik 48 saat

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün raporu, fırtınanın zaman çizelgesini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Çarşamba günü saat 12:00 itibarıyla etkisini hissettirecek olan rüzgarlı hava dalgasının, 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 18:00’e kadar bölgedeki hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor. Sadece kara hayatı değil, deniz ulaşımı da bu fırtınadan nasibini alacak. Ege Denizi’nde gece yarısından itibaren başlayacak olan çalkantılı süreçte, rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer ise 9 şiddetinde eseceği bildirildi. Bu durumun, dalga boylarını ciddi oranda yükselterek deniz trafiğinde aksamalara yol açması kaçınılmaz görünüyor.

Lodosun beraberinde getirdiği gizli tehlikeler ve güvenlik önlemleri

Fırtınanın sadece fiziksel yıkım değil, aynı zamanda hayati sağlık riskleri taşıdığı da uzmanlar tarafından hatırlatılıyor. Güney yönlü rüzgarların (Lodos) en büyük risklerinden biri olan baca gazı geri tepmeleri, soba ve doğalgaz kullanan haneler için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı özellikle gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Bunun yanı sıra, yüksek hızdaki rüzgarın çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve reklam panolarının savrulması gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların dış alanlardaki taşınabilir eşyalarını sabitlemeleri ve fırtınanın en yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.