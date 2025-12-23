Son Mühür / Osman Günden - İzmir'in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930’da Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen’de gerici ve karşıdevrimci bir kalkışma sonucu katledilmişti. Şehit Asteğmen Kubilay, ölümünün yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında saygı, özlem ve mücadele kararlılığıyla anılırken, bir anma mesajı da Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan geldi.

"Açık bir karşıdevrim girişimidir!"

Kubilay'ı anan Erdağ, "Kubilay, karanlığa karşı ışığı, cehalete karşı bilimi, biata karşı Cumhuriyet iradesini savunurken katledilmiştir. Menemen’de yaşananlar sıradan bir olay değil; Cumhuriyet devrimlerine, laikliğe ve çağdaş yaşama yönelmiş açık bir karşıdevrim girişimidir. Cumhuriyet’in en temel ilkeleri olan laiklik, ulus devlet ve tam bağımsızlık, Kubilay’ın kanıyla bir kez daha savunulmuştur. Bugün Kubilay’ı anmak, yalnızca geçmişe saygı değil; bugüne ve geleceğe karşı sorumluluktur. Bugün Cumhuriyet kazanımlarını aşındırmaya çalışan her anlayış, Menemen’deki zihniyetin devamıdır. Laikliği hedef alan, bilimi dışlayan, kamusal alanı dogmalarla kuşatmaya çalışan her girişim, Kubilay’a sıkılan kurşunun devamıdır." ifadelerini kullandı.

"Kubilay'ın mirası boyun eğmeyenlerin yoludur!"

Laikliğin öneminden bahseden Erdağ, "Laiklik, emekçiler için eşitliktir, güvencedir, özgürlüktür. İnançlar üzerinden yaratılan ayrımcılık, kamuda liyakati yok eder, emeği değersizleştirir. Kubilay’ın mücadelesi aynı zamanda emek mücadelesidir. Devrim şehidimiz Kubilay’ı saygı, minnet ve öfkeyle anıyoruz. Öfkemiz gericiliğe, karanlığa ve Cumhuriyet düşmanlarınadır. Cumhuriyet’i, laikliği ve emeğin onurunu savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kubilay’ın mirası, boyun eğmeyenlerin yoludur." diyerek sözlerini noktaladı.