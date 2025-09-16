TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona beklediği başlangıcı yapamayan Altay, ilk iki maçta topladığı 1 puanla taraftarını üzdü. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, takımın iskeletini oluşturmak ve en verimli kadroyu sahaya sürmek için yoğun bir çalışma içine girdi. Genç teknik adam, ligin ilk haftasında Uşakspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Ayvalıkgücü Belediyespor maçında kadroda radikal değişikliklere gitme kararı aldı.

Rotasyonun etkisi ve yeni yüzler

Kurşunlu, Uşakspor maçında ilk 11'de görev verdiği 5 oyuncuyu Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında yedek kulübesine çekti. Takımın tecrübeli isimlerinden Murat Uluç ile birlikte altyapıdan yetişen genç oyuncular Ege, Mert, Oktay ve Mehmet Nur, bu rotasyondan etkilenen isimler oldu. Bu hamleyle birlikte teknik heyet, yeni oyunculara şans vererek takımın dinamiğini değiştirmeyi hedefledi.

Bu değişikliklerin sonucunda Emre, Caner ve Onur Yıldız gibi isimler ilk 11'de yer alırken, cezası sona eren Ali ve lisans problemi çözülen Yunus Efe de kadroya dahil edildi.

Denizli İdmanyurdu maçı öncesi kadro netleşiyor

Önümüzdeki Pazar günü Denizli İdmanyurdu deplasmanına gidecek olan Altay'da, teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun bu kez daha stabil bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İlk iki maçtaki denemelerin ardından ideal kadrosunu büyük ölçüde belirleyen Kurşunlu'nun, büyük çaplı bir rotasyona gitmesi öngörülmüyor.

Ancak, takımın antrenmanlardaki performansı ve oyuncuların son durumları göz önünde bulundurularak ilk 11'de bazı küçük değişiklikler yapılabilir. Kurşunlu'nun, Denizli deplasmanında alınacak bir galibiyetle takımın moralini yükseltmeyi ve ligdeki kötü başlangıcı unutturmayı hedeflediği belirtiliyor. Yönetim ve taraftarlar da, takımın bu zorlu süreçten en kısa sürede çıkmasını ve hedeflenen üst sıralara tırmanmasını bekliyor.