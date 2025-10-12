2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları hedefleyen Aliağa Futbol Kulübü, 8’inci hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor’u 8-1 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Malatyaspor’un zor sezonu sürüyor

FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 42 puanı silinen ve altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Yeni Malatyaspor, eksi 41 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Malatya ekibi, bu sezon ilk haftada Bursaspor’a 8-0, geçen hafta ise Somaspor’a 7-1 yenilmişti.

Teknik Direktör Çetin: “Kazanmaya odaklıyız”

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, maç sonrası yaptığı açıklamada rakiplere saygı duyduklarını belirterek, “Bizim için sahada kazanmak öncelikli. Son dört karşılaşmada üçüncü galibiyetimizi aldık, bir maçımız ise beraberlikle sonuçlandı. 16 puana ulaştık. Artık istikrarlı bir seri yakalayarak ligin üst sıralarında daha iddialı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta zorlu deplasman

Aliağa FK, ligde bir sonraki haftayı deplasmanda 1461 Trabzon karşısında geçirecek. Takım, gösterdiği form grafiğiyle üst sıralarda iddialı konumunu sürdürmeyi hedefliyor.