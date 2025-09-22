İzmir’in Selçuk ilçesinde 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı silahla havaya ateş açıldığı yönündeki ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Zafer Mahallesi Kabuleti Caddesi’ne sevk edilen ekipler, olay yerine ulaştıklarında şüpheli şahıslarla karşılaştı.

Müdahale sırasında saldırıya uğradılar

Polisin olaya müdahalesi sırasında şüpheliler D.S., Ş.A., M.Ş.K., Ş.D., O.A. ve R.A., görevlilere mukavemet göstererek saldırdı. Yaşanan arbedede 5 polis memuru yaralandı. Yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Şüpheliler yakalandı ve tutuklandı

Polis ekipleri saldırganları kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emniyet birimlerimize bildirilen ihbar üzerine görevli ekipler hızlıca olay yerine intikal etmiştir. Müdahale sırasında şüpheli şahıslar tarafından mukavemet gösterilmiş, 5 emniyet görevlimiz basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmıştır. Şüpheliler yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.”