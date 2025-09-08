Altay, 2021-22 sezonunda Süper Lig’de Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı. Ancak o tarihten bu yana oynadığı ilk hafta karşılaşmalarında Samsunspor’a 2-0, Şanlıurfaspor’a 2-1, 24Erzincanspor’la 0-0 ve bu sezon da Uşakspor’a 2-0’lık sonuçlarla puan kaybetti.

Kurşunlu ilk resmi maçında mağlup

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Ramazan Kurşunlu, ilk resmi sınavında sahadan puansız ayrıldı. 8’inci dakikada geriye düşen Altay, 26’ncı dakikada ikinci golü kalesinde gördü. Geçen hafta kupada Bursa Yıldırımspor’a 2-0 yenilerek elenen İzmir temsilcisi, lige de kötü başladı.

Eksikler dikkat çekti

Altay’da kaleci Ozan sakatlığı, Ali ise cezası nedeniyle forma giyemedi. Forma tanıtımında yer alan Yunus Efe’nin lisansı ise yetişmedi. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci haftasında kendi sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırlayacak.

Sinan Kanlı’dan taraftar tepkisi

Altay yönetiminin mali destekçisi Sinan Kanlı, Uşak deplasmanında taraftarlara haksızlık yapıldığını iddia etti. Kanlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Neden tüm zorluklar Büyük Altay’a çıkarılıyor? Ev sahibi takım seyircisinin cezalı olduğu müsabakada, hiçbir suç unsuru yokken taraftarlarımız şehre sokulmadı. Tüm biletlerin ücreti ödenmesine rağmen takımımızı desteklemeleri engellendi. Bu, gizli bir el tarafından uygulanmış bir deplasman yasağıdır.”