TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona istediği başlangıcı yapamayan Altay, ilk iki hafta sonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım olarak dikkat çekti. İzmir temsilcisi, geride kalan iki maçta sadece 1 puan toplayarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Uşakspor deplasmanında mağlubiyet

Sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda Uşakspor’a konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine 2-0 mağlup oldu. O maçta hücum hattında etkisiz kalan Altay, ligin açılış haftasını puansız kapattı.

Ayvalıkgücü karşısında gol çıkmadı

İkinci haftada güçlü rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor’u evinde ağırlayan Altay, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlı ekip, hücumdaki verimsizliğiyle yine taraftarlarını üzdü.

Teknik Direktör Kurşunlu’dan sürpriz tercih

Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, Uşakspor deplasmanında sahaya 11’de sürdüğü 44 yaşındaki tecrübeli santrfor Murat Uluç’u bu kez yedek kulübesinde oturttu.

Ayvalıkgücü karşılaşmasında ileri uçta 18 yaşındaki genç forvet Onur Yıldız’a forma verdi. Usta golcü Murat, 62. dakikada oyuna dahil oldu ancak skor tabelasını değiştiremedi.

Puan tablosunda alt sıralarda

Altay, ilk iki haftada aldığı bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 1 puanda kalarak 15. sıraya yerleşti. Gol yollarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle dikkatleri üzerine çeken İzmir ekibi, üçüncü hafta maçında şeytanın bacağını kırarak galibiyet arayacak.