Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Buca Meclis Üyesi Veli Balyemez, Görkem Duman’ın sosyal medya hesaplarından ilçede bir süredir devam eden eylem ve çöp krizi ile ilgili yaptığı video açıklamayı eleştirerek, Başkan Duman’ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı öne sürdü ve önemli açıklamalarda bulundu.

“Eylemlere katıldığı için işçiler işlerinden atılıyor”

CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, ilçede devam eden söz konusu süreçleri yanlış açıkladığını vurgulayan ve yaptıklarının manipülasyon olduğunun altını çizen AK Partili Veli Balyemez, “Buca Belediye Başkanı Görkem Duman süreci yanlış açıklamakta direniyor. Bu yaptıkları süreci manipüle ediyor. Öyle bir algı yaratıyor ki sanki bütün alacak maaşın yüzde 85’ini ödemiş, geriye kalan gıda kartlarını ödemiş sadece yüzde 15’lik bir kısım alacak kalmış.

Oysa gerçek şu, sadece iki maaşın yüzde 80’nini ödemiş durumda. İnsanların yasadan doğan haklarını kullanma durumları var ve bunu kullanıyorlar. Bu durumdan dolayı çoğu işçinin, işlerinden atıldığı bilgisi geliyor. Burada sadece Görkem Duman iktidarı eleştirmiş. Oysa buradaki durum sadece belediyedeki beceriksizliktir.” diye konuştu.

Veli Balyemez: Tek suçlu belediye çalışanı gibi bir algı yaratmak vicdani bir yaklaşım değil

Öte yandan, son bir buçuk yılda Buca Belediyesi’nin kasasına 3 milyar liraya yakın para girişi olduğunu iddia eden ve bu paranın yanlış harcama politikaları ile çarçur edildiğini savunan AK Partili Balyemez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Buca Belediyesi’nin çektiği 500 milyon liralık bir kredi var. Bunun dışında belediye 250 milyon Mayıs ayı vergilerinden gelen parası var. Bu paraların dışında bir buçuk yılda iller bankasından gelen paralar var, her ay ortalama katı atıktan gelen paralar var. Bütün bunlardan yola çıkarak Buca Belediyesi’nin kasası 3 milyara yakın paranın girdiğini görüyoruz. Peki, belediyenin kasasına giren bu para nerelere gitti?

Konserler ve festivaller yaparak, doğrudan teminler yaparak bu paraları har vurup harman savurdular. Şimdi kendi aymazlıklarını iktidarın üzerine atamazlar. SGK, belediyeden hiç para kesmemiş sadece mal takasına girişmiştir. Başkan Görkem Duman burada kamuoyunu yanıltmaktadır. Sanki herkes mutlu, her şey güllük gülistanlık başkanın hiç kabahati yok, tek suçlu belediye çalışanı gibi bir algı yaratmak bence çok vicdani bir yaklaşım değildir.”