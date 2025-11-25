3’üncü Lig 4’üncü Grup ekibi Altay, FIFA’dan gelen yeni bir dosya ile daha karşı karşıya. Yönetim, geçmişteki yabancı oyuncuların alacaklarını ödeyerek cezaların önüne geçmeye çalıştı, ancak şu anda Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet ile masaya oturmak zorunda.

İzmir temsilcisi, oyuncu ile anlaşma sağlamazsa 6 puan silme cezası ile karşılaşacak. Bu, kulüp için kritik bir dönem.

Gnanduillet’in alacakları ve FIFA tehdidi

Altay, 2020-21 sezonunda takımda yer alan ve 15 maçta 306 dakika süre alan Armand Gnanduillet’in alacaklarını çözmek için zamanla yarışıyor.

Fildişi Sahilli oyuncunun kulüpten 375 bin euro alacağı bulunuyor. Cuma gününe kadar bu alacaklarla ilgili anlaşma sağlanmazsa, Altay’a FIFA’dan 6 puan silme cezası gelebilir.

Yönetim, eski yabancı oyunculardan Alhassan, Edin Cocalic ve Mossoro’nun alacaklarını taksitlendirerek cezalarından kurtulmuştu, şimdi ise Gnanduillet’in alacaklarını çözmek için mücadele ediyor.

Amorim davası: Küme düşürme tehdidi

Altay, Gnanduillet dosyasının ardından Brezilyalı oyuncu William Amorim ile ilgili açılan davayı da çözmek zorunda.

Geçen sezon Amorim’e ödemeleri yapılmadığı için 2’nci Lig’de 6 puan silme cezası alan siyah-beyazlılar, bu sezon da anlaşmazlık durumunda küme düşürülme talebiyle karşı karşıya kalabilir.

Amorim, 2020-21 sezonunda 1’inci Lig’de 2, kupada ise 1 maçta 152 dakika süre almıştı ve kulüpten 465 bin euro alacağı bulunuyor.

Stachowiak’ın alacaklarıyla bir dava daha

Altay, eski Polonyalı kaleci Adam Stachowiak’ın 500 bin euro alacağı nedeniyle FIFA’dan bir dava daha aldı. Stachowiak’ın alacağı ödenene kadar kulübün transfer yasağı devam edecek. Polonyalı file bekçisi, 2020-21 sezonunda sadece 4 maçta forma giymişti.

Bu durum, Altay’ı ciddi bir tehdit altına sokuyor, çünkü kulüp, bu dosyalardan dolayı puan silme ve küme düşürme cezası alma riskiyle karşı karşıya.

1 milyon TL toplandı

Altay’ın mali durumu zor günler geçirirken, valilik onaylı başlatılan yardım kampanyasına büyük bir destek verildi.

Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon TL bağış toplandı. Bu kampanyaya en büyük katkıyı ise eski başkanlardan Ahmet Taşpınar verdi.

Altay yönetimi, kulübün geleceğini korumak ve olası cezalardan kurtulmak için bu destekle sıkıntıları aşmayı hedefliyor.

Altay için önümüzdeki günler büyük önem taşıyor. Eğer futbolcularla anlaşma sağlanamazsa, kulüp sadece finansal değil, sportif açıdan da büyük zorluklarla karşı karşıya kalabilir.