Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından, Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde “Yerden Genele Eşitlik ve Demokrasi: Romanlar” başlıklı bir panel düzenlendi.

Katılımcılar arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, İstanbul Şişli Belediyesi’nin Meclis Üyesi Elmas Arus, CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Tolga Küleş, Konak Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri yer aldı.

CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun çalıştay önce yaptığı konuşmalardan sonra programın ikinci oturumuna geçildi.

Taşkın: İstediğimiz yerde değiliz ama iktidardan daha çok iyi niyetliyiz

Oturumda yaptığı konuşmada CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, “Suç toplumsaldır. Biz geçen hafta , tutuklu gençlerimizi ziyaret ettik. ‘ burada çok şey öğreniyoruz. 14 kişilik koğuşlarda 47 kişi kalıyoruz. Çoğu Roman kardeşlerimiz’ dedi. Cezaevleri yoksul evleri olmuş. Hep böyleydi ama bu kadar olmamıştı. Siyasileri ziyarete gidiyoruz. Siyasilerin az da olsa tuzu kuru. Ancak oradaki yoksulların derdini de yan yana getirirsek hiçbir güç önümüzde duramaz. Bu toplumun insanları üretici. İstediğimiz yerde değiliz. İktidardan daha çok iyi niyetliyiz ama Romanlar ile ilgili çok eksiğimiz var. Türkiye’de erkeklerin eğitimde kaldığı 12 ama Roman toplumunda bu oran 8’e düşüyor. Bu oran iktidarın açık başarısızlığıdır . Burada öfkeli, ezilen bir toplum var. Bu toplumun bütünlüğünde bizim suçumuz olduğunu düşünmüyorum ama suç onların da değil. Roman toplumun büyük bölümünü Romanlara taşımıyoruz. Romanlar mahallelerinde yaşıyor. En çok rahatsız oldukları şey paket bırakıp gitmek. Her partiden ‘ romanlarla niye uğraşıyorsunuz en geç saatte kim para verirse gider ona oy verir’ diyorlar. Bunu yanlış buluyorum. İktidar açık ara algıya aldanıyor. Romanların temsiliyetleri var ama hangi hizmeti taşıdı bu temsiliyet” dedi.

“İktidarın yerinde dönüşüm yapacağız ifadelerine inanmayın”

İktidarın yerinde kentsel dönüşüm projesini eleştiren Taşkın, “ Yerinde kentsel dönüşüm diyorlar ama Roman toplumunun evi yok. Bunu tanımıyorlar. Yerinde kültürel değerleri koruyarak dönüşüm yapacağız diyorlar ama inanmayın. Böyle bir niyetleri yok. Mağdurlar çeşit çeşit ama dayanışma içerisinde olmalı. Bugün Türkiye’nin geleceği olacaksa CHP ile olur. Ülkenin değişimdeki tek şansı CHP. Üyeliğin artırılması da sizin sorumluluğunuzda. Mahallelere arada gidip uğramak değil o mahalledeki sosyal hizmet müdürlüğünü ya da personeli sürekli orada görmeliyiz” dedi.