İzmir’in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve sağanak yağışın ardından suyla dolan alt geçitte bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajedi, ihmal tartışmalarını ve adalet arayışını beraberinde getirdi. Kamyonetinin içinde mahsur kalarak 58 yaşında yaşama veda eden Mehmet Ekinci’nin ailesi, yaşananların sıradan bir kaza olarak görülmesine tepki göstererek sorumluların yargı önünde hesap vermesini bekliyor.

Bir kardeşin feryadı: "O benim hem ağabeyim hem babamdı"

Buca’daki evlerinde taziyeleri kabul eden acılı kardeş Fazıl Ekinci, ağabeyinin kaybıyla sarsılan ailenin duygularını paylaştı. Küçük yaşta babalarını kaybettikleri için Mehmet Ekinci’nin kendisini yetiştiren ve kol kanat geren bir baba figürü olduğunu ifade eden Fazıl Ekinci, ağabeyinin bir fabrikanın hidrolik sistemlerini tamir ettikten sonra dönüş yolunda bu felakete yakalandığını belirtti. Yaşananları anlamlandırmakta güçlük çektiklerini dile getiren Ekinci, her yağmur sonrası benzer ölüm haberlerinin duyulmasının kanıksanmış olmasından büyük üzüntü duyduklarını vurguladı.

İhmal iddiaları ve hukuki süreç beklentisi

Yaşanan olayın bir "kader" değil, sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklanan bir kayıp olduğunu savunan aile, adli mercilerin başlatmış olduğu soruşturmanın derinleştirilmesini talep ediyor. "Haberlerde hep başkalarının başına geldiğini duyduğumuz o acı, bu kez bizim evimize düştü" diyen Fazıl Ekinci, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların benzer noktalar için acil önlem alması gerektiğini hatırlattı. Başka ailelerin canının yanmaması için bu dosyanın peşini bırakmayacaklarını belirten Ekinci, Mehmet Ekinci isminin bu tür trajedilerin son halkası olması için adaletin tecelli etmesini istiyor.

5 Şubat gecesi Torbalı'da neler yaşandı?

Hafızalara kazınan acı olay, 5 Şubat akşamı Torbalı Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Mehmet Ekinci idaresindeki 45 E 3077 plakalı kamyonet, şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede göle dönen alt geçitte ilerlemeye çalışırken suların yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan talihsiz adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sular çekildiğinde geriye kalan manzara, İzmir’in altyapı sorunlarını ve güvenlik açıklarını bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı.

Yerel ve merkezi yönetime "Önlem alın" çağrısı

Faciadan sonra hem devletin ilgili birimlerine hem de yerel belediyelere seslenen aile, teknik denetimlerin ve altyapı çalışmalarının kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Alt geçitlerin yağış anında neden birer tuzağa dönüştüğünün sorgulanması gerektiğini ifade eden Fazıl Ekinci, sorumluların ceza almasının toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlatacağını söyledi. İzmir kamuoyunda geniş yankı bulan bu olay, altyapı eksikliklerinin insan hayatı üzerindeki bedelini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi.