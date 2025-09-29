TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, 4. hafta karşılaşmasında evinde Eskişehirspor’a 3-2 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, bu sonuçla 4 maçta sadece 1 puan toplayarak düşme hattına demir attı. Siyah-beyazlılar, üst üste iki sezon küme düştükten sonra 8 yıl aradan sonra çıktıkları 3. Lig’de beklenen başlangıcı yapamadı.

Yusuf Şimşek’in ilk sınavı boşa çıktı

Geçen haftaki Denizli İdmanyurdu yenilgisi sonrası teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu’nun yerine getirilen Yusuf Şimşek, Eskişehirspor karşısında ilk sınavından mağlubiyetle ayrıldı. Altay, 19. dakikada kaleci Ulaş’ın hatası sonucu geriye düştü.

72. dakikada fark 2’ye çıkarken, İzmir ekibi 79’da Onur Efe’nin penaltı golü ve 89’da Özgür’ün kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı. Ancak uzatma dakikalarında Sefa’nın neden olduğu penaltı sonucu Eskişehirspor son sözü söyledi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. Mağlubiyete rağmen Altay’ın sahada gösterdiği mücadele taraftarlar tarafından takdir edildi.

Başkan Kanlı, baba sevinci yaşadı

Altay Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, maçtan bir gün önce ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kanlı, oğluna Emir Altay ismini verdi. Minik Emir Altay için tribünde pankart açılırken, Başkan Kanlı protokol tribününden maçı izledi.

Kanlı, “Takımımız kısa sürede yapılan çalışmalara rağmen mücadeleci ve oyuna tutunan bir görüntü sergiledi. İlerleyen günlerde emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımızın desteğini sürdürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Göztepe taraftarına saygı

Altay, geçtiğimiz haftaki Beşiktaş maçı sonrası hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Emircan Övüç için bir pankart hazırladı. Oyuncular, Eskişehirspor karşılaşmasına “Acınız acımızdır. Tüm Göztepe camiasına başsağlığı dileriz” mesajıyla çıktı. Geçen hafta Karşıyaka da benzer bir şekilde Göztepe’ye saygısını sahada göstermişti.