İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, Süper Lig’den düştüğü 2021-2022 sezonundan bu yana adeta kabus dolu yıllar geçiriyor.

18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig’de tutunamayan siyah-beyazlı ekip, o sezonun ardından hem sportif hem de ekonomik anlamda derin bir krize sürüklendi.

Süper Lig’den 3. Lig’e uzanan çöküş

2021-2022 sezonunda küme düşerek Süper Lig macerasına kısa sürede nokta koyan Altay, sonrasında 1. Lig ve 2. Lig’de de tutunamadı.

Üst üste yaşanan düşüşlerle birlikte İzmir temsilcisi, 8 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig’e dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 1 milyar TL’yi bulan borç yükü altında ezilen kulüp, uzun süredir transfer yasağını da kaldıramadı.

FIFA tarafından 2021’in devre arasında getirilen yasak, aradan geçen neredeyse 4 yıla rağmen hala yürürlükte.

Kadrosunda büyük ölçüde altyapıdan yetişen genç oyunculara yer veren Altay, sahada olduğu kadar mali tablolarda da zor günler geçiriyor.

18 puan silinme tehlikesi

Kara bulutlar, 2024-2025 sezonunda da dağılmadı. Kasım ayı itibarıyla, yaklaşık 2 milyon Euro alacağı bulunan dört eski yabancı futbolcusuyla anlaşma sağlanamazsa, Altay’ın 18 puanı silinecek ve kulüp küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yönetim, borç yapılandırması ve uzlaşma görüşmelerine yoğunlaşırken, taraftar cephesinde “Altay sahipsiz kalmasın” çağrıları yeniden yükseliyor.

Bahis soruşturmasıyla yeni darbe

Ekonomik krizle boğuşan siyah-beyazlılarda sular durulmadan, bu kez de bahis soruşturması gündeme oturdu.

Altaylı futbolcular Caner, Onur Efe, İsa, Ali, Ulaş, Oktay, Ozan ve Murat Uluç, bahis oynadıkları iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Disiplin sürecinin başlaması, zaten moral olarak yıpranmış olan takımın motivasyonunu iyice sarstı.

Altay’ın tarihi mirası tehlikede

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Altay, müzesinde iki Türkiye Kupası bulunduruyor. Aynı zamanda eski adı Fuar Şehirleri Kupası olan UEFA Kupası’na katılan ilk Türk takımı olarak tarihe geçmişti.

Ancak bugün kulüp, geçmişteki başarılarının aksine tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Sportif başarısızlıklar, borç sarmalı ve disiplin soruşturmalarıyla birlikte Bölgesel Amatör Lig’e düşmeme mücadelesi veriyor.