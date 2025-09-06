İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre, Manchester United kaleci hattında geniş bir kadroya sahip olsa da bu durum kulüp içinde yeni kararları gündeme getirdi. Haberde, Andre Onana ve Altay Bayındır için gelen tekliflerin değerlendirileceği, bu iki isimden en az birinin bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderilmek istendiği belirtildi.

Suudi Arabistan ve Türkiye ihtimali

Haberde ayrıca, Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da transfer döneminin hâlâ açık olduğuna dikkat çekilerek, her iki kaleci için de transfer penceresinin henüz kapanmadığı vurgulandı. “Her iki transfer için de bolca vakit var” ifadeleriyle kulübün acele etmeyeceği aktarıldı.

Onana Afrika Uluslar Kupası’nı düşünüyor

Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın, 21 Aralık – 18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öne sürüldü. Bu turnuva sürecinde Manchester United’ın kaleci rotasyonunda sorun yaşamamak için Onana’ya izin verebileceği iddia edildi.

Altay Bayındır için Türkiye’ye dönüş iddiası

Sezon başında ilk kaleci olarak forma giyme fırsatı bulan Altay Bayındır’ın ise beklentilerin altında kaldığı ve bundan sonra kadroda fazla şans bulamayacağı ileri sürüldü. Haberde, Altay’ın bu nedenle beklenenden daha kısa sürede Türkiye’ye dönebileceği yönünde güçlü iddialara yer verildi.

United’da kaleci rotasyonu belirsizliği

Genç kaleci Lammens’in gelişi, Heaton’un takımda kalması ve Onana ile Altay için ayrılık iddiaları, Manchester United’da kaleci pozisyonunu gündemin en sıcak konusu haline getirdi. Önümüzdeki günlerde kulübün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

