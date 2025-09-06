Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre antrenman, milli takımlarda bulunan oyuncuların katılımı olmadan gerçekleştirildi.
Çalışmalar salonda başladı
Günün idmanı salonda yapılan core çalışması ile başladı. Futbolcular ardından sahaya geçerek çabukluk programları uyguladı. Takım, pas antrenmanlarıyla tempoyu yükseltti.
Çift kale maç ve bireysel çalışmalar
Sahadaki çalışmalar, dar alanda yapılan çift kale maç ile devam etti. Antrenman, futbolcuların bireysel programlarını tamamlamasının ardından sona erdi.
Marco Asensio ilk kez takımla çalıştı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Marco Asensio, ilk kez sarı-lacivertli formayla idmana çıktı. Yıldız futbolcunun antrenmandaki hırslı görüntüsü teknik ekibi memnun etti.
Çalışmalar devam edecek
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik direktör ve ekibinin, maç öncesi taktik ağırlıklı çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.