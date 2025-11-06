TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden köklü kulüp Altay'da, Pazar günü evinde oynanacak Balıkesirspor karşılaşması öncesinde tansiyon yükseliyor. Siyah-beyazlıların Başkanı Sinan Kanlı, kulübün ve takımın ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyan bu müsabaka öncesinde taraftarlara yönelik çarpıcı bir destek çağrısında bulundu. Başkan Kanlı, alınacak her sonucun, kulübün gelecekteki yol haritasını doğrudan belirleyeceğini vurguladı.

Karşılaşmanın taşıdığı kritik öneme dikkat çeken Başkan Sinan Kanlı, "Bu haftadan itibaren oynayacağımız her müsabaka, bizim için bir final niteliğindedir. Bu finallerden alabileceğimiz her puan, kulübümüzün geleceğine güven ve yön verecek hayati öneme sahiptir," şeklinde konuştu. Takımın mevcut çalışma disiplini hakkında bilgi veren Kanlı, teknik direktör Yusuf Şimşek liderliğinde oyuncuların maça tüm güçleriyle ve yüksek bir ciddiyetle hazırlandığını dile getirdi.

Tribünler erken dolsun

Başkan Kanlı, camianın en büyük gücünün taraftarı olduğunu belirterek, onlardan beklentilerini net bir dille ifade etti. Büyük Altay taraftarının, bundan sonraki mücadelelerde takımı yalnız bırakmayacağına yürekten inandığını söyleyen Kanlı, desteğin sadece tribünde olmakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Kanlı, "Taraftarımızın desteğini her geçen hafta daha da artırarak, takımımıza sahada maç kazanmayı kolaylaştıracak itici gücü sağlamasını rica ediyorum," çağrısında bulundu.

Başkan, takımın 12. oyuncusu olarak tanımladığı Altay taraftarından özel bir ricada daha bulunarak, maça sadece gelmelerini değil, aynı zamanda stadyumu erken saatlerde doldurarak maça en güçlü atmosferle hazırlanmalarını talep etti. "Birlikte daha güçlüyüz" mesajıyla birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Sinan Kanlı, Balıkesirspor maçının hem sportif hem de manevi açıdan bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Taraftarın desteğiyle bu kritik engeli aşacaklarına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Balıkesirspor maçı bilet fiyatları açıklandı

Bu önemli karşılaşmanın bilet fiyatları da taraftarlar için erişime açıldı. Maç biletleri, maraton ve misafir tribünler için 125 TL, numaralı tribünler için 240 TL, daha özel deneyim sunan VIP tribünler için ise 750 TL ve 1250 TL olarak belirlendi. Kulüp, bu fiyatlandırmayla kritik mücadelede tribünlerin doluluğunu hedefliyor.