Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün ameliyathane ve sterilizasyon birimlerinin bulunduğu bölümde gaz kaçağı tespit edildi.

Çalışanlar bina dışına çıkarıldı

Olay üzerine hastane yönetimi tarafından ‘turuncu alarm’ prosedürü devreye alınırken, binada bulunan sağlık çalışanları ve personel güvenlik önlemi kapsamında dışarı çıkarıldı. Kaçağın kaynağına yönelik teknik ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi

Ahmet Doğruyol: Turuncu alarm verildi

Söz konusu gaz kaçağı ile ilgili açıklamalarda bulunan ve sendika adına çalışanlara ve idarecilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bugün saat 11:00 sularında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gaz kaçağı şüphesiyle turuncu yüksek risk alarmı verilmiş.

“Ameliyatlar iptal edildi”

Bize gelen bilgilere göre henüz sebebi belli olmayan tehlikeli durumdan dolayı, Ameliyathane ve sterilizasyon birimlerinin bulunduğu binada çalışan arkadaşlarımız bina dışına çıkartılarak gerekli önlem alınmıştır. Ameliyatlar iptal edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Birlik Sağlık Sen olarak, çalışanlarımıza ve idarecilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.