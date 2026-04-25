İzmir’in 3'üncü Lig'de mücadele eden ekibi Altay'da yaklaşan olağanüstü genel kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, katıldığı televizyon yayınında 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongrede aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

60 puan silinme riski

Görev süresi boyunca karşılaştıkları ağır ekonomik ve hukuki zorluklardan bahseden Kanlı, FIFA nezdindeki 10 farklı dava dosyasının toplamda 60 puan silme riski taşıdığını ancak yürüttükleri kriz yönetimi sayesinde bu durumun büyük ölçüde önüne geçtiklerini belirtti. Sürece dair detayları aktaran Kanlı, yalnızca eski kalecileri Adam Stachowiak ile uzlaşma sağlayamadıkları için 6 puanlık bir kayıp yaşadıklarını da açıkladı. Mevcut şartlar altında ligde kalmanın dahi küçümsenemeyecek bir kazanım olduğunu vurgulayan Başkan Kanlı, misyonunu tamamladığına inandığını belirterek koltuk ısrarının olmadığını ve mevcut tabloda yeni bir adaylık düşünmediğini de duyurdu.

“Altay sahipsiz bırakılmamalı”

Camianın kendisine olan güveninin farkında olduğunu söyleyen Sinan Kanlı, kulübün geleceği için en sağlıklı yolun güçlü bir yatırımcı desteğinden geçtiğine dikkati çekti. Hali hazırda bazı temaslarının sürdüğünü de belirten Kanlı, bu görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda görevi devralacak yönetimin süreci devam ettireceğine inandığını söyledi. Altay'ın sahipsiz bırakılmaması gerektiğini hatırlatan Kanlı, şayet bir yatırımcı bulunamazsa 10 ila 15 kişilik bir konsorsiyumun bir araya gelerek yükü paylaşması gerektiğini ancak bu şekilde sürdürülebilir bir mali yapının kurulabileceğini sözlerine ekledi.