Son Mühür- Türkiye’nin yerel tohum adımının önde gelenlerinden Seferihisar, 14. Tohum Takas Şenliği ile tarımsal mirasını korumaya devam ediyor. Binlerce katılımcıyı toprakla buluşturmaya hazırlanan şenlik, bu yıl da sürdürülebilir tarımın merkezi olmayı amaçlıyor.

Tohumun hafızası Ürkmez’e taşınıyor!

Can Yücel Tohum Merkezi’nde uzun süredir dikkatle artırılan atalık tohumlar, 9 Mayıs Cumartesi günü Ürkmez Mahallesi’nde dağıtılacak. Sadece bir dağıtım değil, aynı zamanda bir üretim hareketi olan buluşmada, Türkiye genelinden gelen belediyeler kendi atalık tohumlarını sergileyerek paylaşım ağını genişletecek.

Kültürel bir dayanışma şöleni

Şenlik, tohum paylaşımının yanı sıra bando gösterileri, konserler ve atölyelerle renkli bir yardımlaşma ortamına ev sahipliği yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tüm vatandaşları bu anlamlı güne davet ederek şunları söyledi:

“Seferihisar Tohum Takas Şenliği, yalnızca bir etkinlik değil; atalık tohumumuza, üreticimizin emeğine ve toprağımıza sahip çıktığımız bir mücadelenin simgesidir. Yerel tohumun yaşaması, çoğalması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük dayanışmanın parçası olmaya davet ediyorum.”