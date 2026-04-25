Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hayata geçirdiği Çocuk Şenliği, bugün Karantina Meydanı’nda çocukların yoğun katılımıyla coşkuya sahne oldu.

Çocuk kahkahaları Karantina’yı doldururken kentin dört bir yanından gelen minikler, kendilerine ayrılan özel alanlarda gönüllerince eğlendi.

Minikler keyif dolu anlar yaşadı

Gün boyu süren etkinlik takviminde müzikten dansa, spordan yaratıcı atölyelere kadar pek çok farklı aktiviteyle buluşan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Şenlik alanında çocukların enerjisi DJ performansları ve spor etkinlikleriyle zirveye çıkarken, kurulan dev sahnede ise bayramın asıl sahipleri olan çocuklar yetenekleri sergilendi.

Müzik şöleni nefes kesti

Müzik şöleninin hiç hız kesmediği programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Vokal İzmir Popüler Müzik Korosu’nun performansları büyük beğeni topladı. Ayrıca Konak Belediyesi Çocuk Korosu ile Roman Kültür Çocuk Orkestrası da sergiledikleri sahne performanslarıyla meydanı dolduran İzmirlilere unutulmaz anlar yaşadı.

“Kızımız çok eğlendi”

Törene minik kızlarıyla gelen Senem ve Gürhan İşçi, “Hafta sonu böyle bir etkinlik olduğunu duyunca kaçırmak istemedik. Kızımız da çok eğlendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.