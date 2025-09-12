3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezonun ilk maçında deplasmanda Uşakspor’a 2-0 mağlup olan Altay, ikinci haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlayacak ve Serkan Gürbüz tarafından yönetilecek.

Grubun 15’inci sırasında bulunan İzmir temsilcisi, 3 puanı bulunan 3’üncü basamaktaki rakibini yenerek taraftarının önünde galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Kadroda kritik eksikler ve dönüşler

Siyah-beyazlı ekipte stoper Yunus Efe Sarıkaya ve cezası sona eren Ali Kızılkuyu forma giyebilecek. Sakatlığı süren kaleci Ozan ve riske edilmeyecek Ceyhun maçta yer almayacak.

Deniz Kadah takıma geri döndü

Altay, futbolu bırakma kararı alan 39 yaşındaki golcü Deniz Kadah’ı ikna ederek takıma kazandırdı. Kulüp, tecrübeli oyuncunun geri dönüşünü “Yuvana hoş geldin, Deniz Kadah. Altay formasını yeniden sırtına geçiren golcümüz, kaldığı yerden devam etmeye hazır” sözleriyle duyurdu.

Deniz Kadah ise, “Her zaman, her koşulda Büyük Altay için savaşmaya hazırım. Biz bir kulüpten fazlasıyız; biz büyük bir aileyiz. Bu aile, son nefesine kadar mücadele etmeye yeminli” ifadelerini kullandı.

Böylece Ali, Emre, Onur Efe ve Yunus Efe’den sonra Deniz Kadah da siyah-beyazlı kadroya katılmış oldu. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig dönemi dahil 5 sezondur Altay forması giyiyor.