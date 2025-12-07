İzmir, Dünya Gönüllüler Günü’nde yüzlerce gönüllünün katıldığı büyük bir iyilik buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yaşar Üniversitesi’nin 2016’da “Kampüste İyilik Var” sloganıyla başlattığı hareket, bu yıl 10. yaşını “İzmir’de İyilik Var”adıyla kutlayarak kente yayılan bir gönüllülük şölenine dönüştü.

Bu yılın teması “2026’ya Doğru Sürdürülebilir Gönüllülük” olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği ve çok sayıda sivil toplum örgütünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte gönüllüler, Alsancak Vapur İskelesi’nde bir araya geldi. Gün boyu süren konserler, atölyeler, söyleşiler ve vapur içi etkinlikler İzmir’e renkli bir gönüllülük atmosferi yaşattı.

Etkinlikte geniş katılım: İzmir dayanışmada birleşti

Etkinliğe;

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu,

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu,

İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç,

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Temsilcisi Fatoş Dayıoğlu,

İzmir’de İyilik Var Organizasyon Komitesi Temsilcisi Zeliha Silleli Ünal

katıldı.

İyilik kıyıdan vapurlara taşındı

Alsancak Vapur İskelesi’nde zumba gösterisi, Barış Çocuk Orkestrası konseri ve halk oyunları performansları büyük alkış aldı. Armağan masası, kitap takas alanı, tohum standı, çocuk etkinlikleri ve oyun alanları yoğun ilgi gördü. Etkinliğin logosunu gönüllü tasarlayan öğrenciler Nehir Atan, Belinay Aldundal ve Nisanur Acar, tasarımlarının “İyilik yapan iyilik bulur” mesajını taşıdığını söyledi. İyilik hareketi kıyıda kalmadı; Alsancak–Bostanlı vapur seferlerine de taşındı.

Vapurda,

Yürüme engelli Mehmet Rıza Mutkilioğlu, “Sakata Gelme” adlı komedi gösterisiyle yolcuları güldürdü.

Gökhan Güneri, Kistik Fibrozis hastası oğlunun hikâyesini anlatarak farkındalık oluşturdu.

TEMA gönüllüleri, yolcuların ekolojik ayak izini ölçerek en düşük iz bırakan yolcuyu ödüllendirdi.

“İyiliği eyleme dönüştürüyoruz”

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, gönüllülüğün toplumun dayanışma kültürünü beslediğini belirterek, “Bugün burada iyiliği kutlamakla kalmıyor, iyiliği eyleme dönüştürüyoruz. İzmir dayanışmasıyla örnek bir şehir.” dedi.

Hareketin mimarı, Yaşar Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Kevser Çimenli ise, “Kampüste küçük bir adımla başlayan bu iyilik yolculuğu bugün İzmir’in geleneksel etkinliklerinden biri haline geldi. Bir şehirde gönüllülük varsa dayanışma vardır.” ifadelerini kullandı.