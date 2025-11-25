Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kapsamlı bir açıklama yayımladı. Başkan Tugay, mesajında kadına yönelik şiddete karşı taviz vermeyeceklerini ve bu insanlık suçu son bulana kadar mücadele azmini sürdüreceklerini vurguladı. "Şiddete uğrayan kadınlar, korkmayın, yalnız değilsiniz! Önleyici ve koruyucu tedbirlerimizle her zaman bir aradayız," diyen Tugay, asıl hedefin kadına yardım gereksinimi kalmaması olduğunu belirtti.

Tugay: Şiddete göz yummayı ve susmayı reddediyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mesajının başlangıcında 25 Kasım'ın bir "boyun eğmeyiş ve susmayı reddediş" günü olduğunu belirtti. Kadın cinayetlerinin önüne geçilemediği, şiddetin farklı biçimlerinin devam ettiği bir ülkede bu toplumsal sese daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Başkan Tugay, duyduğu utancı dile getirerek, "Bilimde, teknolojide çağ atlayan insanlık, kadınların öldürüldüğü bir dünyada yaşamaktan utanç duymalıdır. Ben utanç duyuyorum ve susmayı reddediyorum. Göz yummayacağız. Susmak, suça ortak olmaktır; asla susmayacağız," ifadelerini kullandı.

Yasalara ve zihniyet devrimine vurgu

Başkan Tugay, kadına şiddetin önlenmesinde yasal düzenlemelerin hayati önem taşıdığının altını çizdi. Yasaların etkin uygulanmamasının acı tabloyu büyüttüğünü ve cezasızlık durumunun şiddeti teşvik ettiğini belirtti. Tugay, İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi ve 6284 sayılı yasanın tavizsiz uygulanması için kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydetti.

Mesajında, şiddeti uygulayan erkeklerin aslında en zayıf ve zavallı kişiler olduğunu belirten Tugay, "Şiddet, en temelde, kadını erkekle eşit görmeyen ve adil olmayan bir zihniyetin ürünüdür," dedi. Bu durumun düzelmesi için köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "İşte bu yüzden, kadına şiddetin son bulması için bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bunu yapacak kurumların başında yer alacağız," şeklinde konuştu.

Huzur ve eşitlik çağrısı: "Yalnız değilsiniz!"

Mesajının sonunda kadınlara dayanışma çağrısı yapan Başkan Tugay, "Şiddete uğrayan kadınlar, korkmayın, yalnız değilsiniz!" diyerek, belediye olarak her zaman önleyici ve koruyucu tedbirlerle yanlarında olduklarını ifade etti. Ancak asıl gayelerinin, bu yardıma ihtiyaç kalmadığı, her kadının özgürce ve eşit yaşayabildiği bir toplum inşa etmek olduğunu yineledi.

Tugay, bir başkan, doktor, baba ve eş olarak tüm kadınların yanında olacağını belirterek, "Bir gün, bu ülkenin meydanlarında adalet ve eşitlik aramak zorunda kalmayacağımız, yalnızca huzuru konuşacağımız günlere inançla, daima dayanışmayla..." sözleriyle mesajını sonlandırdı.