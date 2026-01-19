Son Mühür- Dünya basketbolu dendiğinde ilk akla gelen adres olan NBA'de heyecan hız kesmiyor.

All Star öncesi MVP adayı oyuncular arasında kendine yer bulmayı başaran Alperen Şengün ayak bileğindeki sakatlığının ardından form grafiğini geliştirmeye devam ediyor.

Houston'un Pelicans'ı 119-110'luk skorla mağlup etmeyi başardığı karşılaşmada öne çıkan isim yine Alperen'di.



Houston'da 33 dakika sahada kalan Alperen 21 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk performans gösterdi.

Son maçların suskun ismi Jabari Smith Jr.'ın 32 sayı, ribaund ve Kevin Durant 18 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Amen Thompson 20 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle galibiyette öne çıkan isimler olmayı başardı.



Pelicans'da Zion Willıamson 20 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Trey Murphy 21 sayı, 3 ribaund ve 4 asistlik katkısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Houston bu galibiyetin ardından Batı Konferansı'na beşinci sıraya yükselmeyi başardı.